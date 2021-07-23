Єдності немає: як кандидати в канцлери Німеччини реагували на угоду щодо "Північного потоку-2"

Напередодні лідери США та Німеччини узгодили угоду щодо "Північного потоку-2", що дає зелене світло запуску газопроводу та водночас створює примарні гарантії безпеки для України. Головні кандидати на посаду канцлера Німеччини сприйняли цю угоду неоднозначно.

Свою думку щодо цього сформували Анналена Бербок від партії "Союз-90/Зелені" та Армін Лашет від ХДС/ХСС. Їм не вдалося досягти єдиної позиції.

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Так, кандидатка на посаду канцлера Німеччини Анналена Бербок розкритикувала угоду між США і Німеччиною.

Ця спільна заява не є рішенням – особливо для безпеки України. Я продовжую вважати газопровід невдалою ідеєю як з екополітичних, так і насамперед геостратегічних міркувань,

– заявила політикиня.

Натомість Армін Лашет цілком схвально відреагував на угоду між Німеччиною і США. За його словами, домовленість відповідає його позиції. Лашет вважає, що угода фіксує 3 вирішальних елементи:

"Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки німецького енергопостачання;

передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях;

Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною.

Угода між США і Німеччиною: головне

Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро.

Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше 1 мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки.

обсягом не менше 1 мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки. Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.

в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина у межах угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.

За 2 місяці до виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, "Зелені" та блок ХДС/ХСС лідирують в соціологічних дослідженнях, тому кандидати у канцлери від цих партій мають найбільші шанси очолити після виборів німецький уряд.

Додамо, що Україна переконана, що угода значно поглибить політичну та безпекову кризу в Європі. Як розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, ініціювала консультації з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2".