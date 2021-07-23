Единства нет:как кандидаты в канцлеры Германии отреагировали на соглашение по Северному потоку-2

Накануне лидеры США и Германии утвердили соглашение по "Северному потоку-2", дающее зеленый свет запуску газопровода и одновременно создающее призрачные гарантии безопасности для Украины. Главные кандидаты на пост канцлера Германии восприняли это соглашение неоднозначно.

Свое мнение на этот счет сформировали Анналена Бербок от партии "Союз-90/Зеленые" и Армин Лашет от ХДС/ХСС. Им не удалось достичь единой позиции.

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Так, кандидат на пост канцлера Германии Анналена Бербок раскритиковала соглашение между США и Германией.

Это совместное заявление не является решением – особенно для безопасности Украины. Я продолжаю считать газопровод неудачной идеей как по экополитическим, так и прежде всего геостратегическим соображениям,

– заявила политик.

Зато Армин Лашет вполне одобрительно отреагировал на соглашение между Германией и США. По его словам, договоренность соответствует его позиции. Лашет считает, что сделка фиксирует 3 решающих элемента:

"Северный поток-2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки немецкого энергоснабжения;

предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях;

Германия признает свою ответственность перед Украиной.

Соглашение между США и Германией: главное

За 2 месяца до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября, "Зеленые" и блок ХДС/ХСС лидируют в социологических исследованиях, поэтому кандидаты в канцлеры от этих партий имеют наибольшие шансы возглавить после выборов немецкое правительство.

Джо Байден и Ангела Меркель заключили соглашения между США и Германией 21 июля. Оно предусматривает, в частности, выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро.

Также США и Германия создадут фонд объемом не менее 1 миллиарда долларов. Он будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности.

объемом не менее 1 миллиарда долларов. Он будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.

в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года. США и Германия в рамках соглашения также обязуются использовать рычаги для продления на 10 лет договора о транзите российского газа по Украине, который истекает в 2024 году.

Добавим, что Украина убеждена, что соглашение значительно углубит политический и безопасный кризис в Европе. Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, инициировала консультации с Еврокомиссией и правительством Германии по "Северному потоку-2".