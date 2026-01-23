Обмін "компліментами" з угорцями продовжується: Сіярто відповів на слова Сибіги про Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан 23 січня вчергове висловив протест вступу України до ЄС. Після цього отримав різку відповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Не забарився зі своїми коментарем в соцмережі Х і угорський колега Сибіги Петер Сіярто.

Що сказав Сіярто Сибізі?

Орбан заявив, що в наступні 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського союзу.

Андрій Сибіга зауважив, що цей план приречений на провал, бо господар Орбана у Москві, диктатор Путін, стільки не протримається.

"Навіть якби ви були готові пожертвувати йому всі органи", – зазначив глава МЗС України.

Він додав, що в день вступу України до ЄС слова угорця оформлять у рамку в українському парламенті, щоб пам'ятати цю брехню наступні 100 років.

Ну, я бачу, ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який би сказав "так" Брюсселю і був би готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не допустимо цього! Суверенний угорський уряд продовжуватиме захищати країну та її народ від вашої війни! Угорщина понад усе!

– натомість заявив Петер Сіярто.

