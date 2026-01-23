Обмен "комплиментами" с венграми продолжается: Сийярто ответил на слова Сибиги об Орбане
- Виктор Орбан выразил протест против вступления Украины в ЕС, заявив, что Венгрия не поддержит это в ближайшие 100 лет.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил, выразив уверенность в провале этого плана, после чего получил ответ от своего венгерского коллеги Сийярто.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 23 января в очередной раз выразил протест вступлению Украины в ЕС. После этого получил резкий ответ от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Не замедлил со своими комментарием в соцсети Х и венгерский коллега Сибиги Петер Сийярто.
Что сказал Сийярто Сибиге?
Орбан заявил, что в следующие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский союз.
Андрей Сибига заметил, что этот план обречен на провал, потому что хозяин Орбана в Москве, диктатор Путин, столько не продержится.
"Даже если бы вы были готовы пожертвовать ему все органы", – отметил глава МИД Украины.
Он добавил, что в день вступления Украины в ЕС слова венгра оформят в рамку в украинском парламенте, чтобы помнить эту ложь следующие 100 лет.
Ну, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, который бы сказал "да" Брюсселю и был бы готов втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не допустим этого! Суверенное венгерское правительство будет продолжать защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия превыше всего!
– взамен заявил Петер Сийярто.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
На неформальном саммите 22 января европейским лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года и значительную финансовую помощь в 800 миллиардов евро.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка также отмечал, что Украина находится на финальной стадии вступления в ЕС и может стать членом в 2028 году при условии, если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027.
Европейский парламент рассматривает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС. Впрочем, это имеет нюансы и сложности. Так, Украина должна сначала интегрироваться в экономические структуры ЕС, прежде чем получить политические права.