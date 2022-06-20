Угорщина запропонувала перевозити зерно з України через свою територію

Угорщина запропонувала Україні допомогу й готова стати транзитною країною для українських вантажів. Угорщина може стати ще одним маршрутом для експорту зерна з України через блокування Росією портів у Чорному морі.

В Угорщині заявили, що їх кордон безпечний

Про це глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив у Люксембурзі, де міністри закордонних справ ЄС обговорили війну та продовольчу кризу у світі.

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Він наголосив, що не розумно намагатися вирішити цю кризу, посилаючи більше зброї. Також Сійярто сказав, що кордони Угорщини захищені, оскільки через угорську територією не транспортують зброю.

Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт,

– заявив глава МЗС Угорщини.

Україна розробила два маршрути для експорту зерна

Росія замінувала Чорне море та розмістила свої кораблі, що в сукупності блокує українські порти. Це своєю чергою перешкоджає експорту українського зерна морем та створило продовольчу кризу у світі.

Поки українські порти заблоковані, в уряді вирішили шукати альтернативні шляхи. Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна. За його словами, Україна може здійснювати експорт через території Румунії та Польщі.

Нещодавно президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що тільки за один місяць транзит українського зерна через порт Констанца зріс у 4 рази.

Заступник глави МЗС Дмитро Сенік також говорив, що Україна веде перемовини з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства. Відтак, Угорщина може стати четвертим коридором для української продукції.

Водночас Україна не полишає надій розблокувати свої порти в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський інформував, що Україна веде перемовини з Британією та Туреччиною, щоб забезпечити вивезення зерна.

Окрім того, участь в операції з розблокування порту Одеси готова взяти Франція.

Щодо Росії, то там цинічно вважають, що не блокують українські порти. Російський диктатор Володимир Путін вкотре запропонував транспортувати зерно через Білорусь, з території якої росіяни обстрілюють українські міста.

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