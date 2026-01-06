Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних західних сил

Україна, Франція та Велика Британія підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України. Документ підписали Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Кір Стармер.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на заяви лідерів "Коаліції охочих" за підсумками перемовин у Парижі 6 січня.

Актуально В Парижі Зеленський зустрівся з "коаліцією охочих": про що домовилися

Що відомо про декларацію?

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, відповідно до Паризької декларації, Україна разом із союзниками досягла домовленостей щодо гарантій безпеки.

Він також наголосив, що сторони зробили суттєвий крок уперед, заклавши основу для тривалого миру. Макрон підкреслив, що документ уперше фіксує практичну узгодженість дій між 35 країнами "Коаліції охочих", Україною та Сполученими Штатами. Йдеться про потужні й реальні механізми безпеки.

Також президент Франції зазначив, що декларація чітко визначає ключові складники цих гарантій.

Ця сьогоднішня зустріч знаменує собою значний крок вперед, що відображено в Паризькій декларації про надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру,

– висловився він.

Зі свого боку Володимир Зеленський назвав нову Паризьку декларацію "дуже конкретною". За словами президента України, вона свідчить про готовність коаліції та європейських держав спільно працювати задля досягнення миру.

Він зауважив, що військові Франції, Британії та України узгодили ключові параметри розміщення сил, озброєння й участі країн "Коаліції охочих".

Найважливіше, над чим нам потрібно працювати, – це питання територій. У нас є низка ідей, які можуть бути корисними,

– заначив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що Київ уже володіє достатньою інформацією: відомо, які країни долучаться до домовленостей і який внесок кожна з них зробить окремо.

Окрім того, за його словами, у Парижі було досягнуто поступу в переговорах з американською делегацією щодо механізмів контролю за дотриманням миру.

Якою була чернетка документа?