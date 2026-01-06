Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании многонациональных западных сил

Украина, Франция и Великобритания подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Документ подписали Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявления лидеров "Коалиции желающих" по итогам переговоров в Париже 6 января.

Что известно о Декларации?

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в соответствии с Парижской декларацией, Украина вместе с союзниками достигла договоренностей о гарантиях безопасности.

Он также подчеркнул, что стороны сделали существенный шаг вперед, заложив основу для длительного мира. Макрон подчеркнул, что документ впервые фиксирует практическую согласованность действий между 35 странами "Коалиции желающих", Украиной и Соединенными Штатами. Речь идет о мощных и реальных механизмах безопасности.

Также президент Франции отметил, что декларация четко определяет ключевые составляющие этих гарантий.

Эта сегодняшняя встреча знаменует собой значительный шаг вперед, что отражено в Парижской декларации о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира,

– высказался он.

Со своей стороны Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию «очень конкретной». По словам президента Украины, она свидетельствует о готовности коалиции и европейских государств совместно работать для достижения мира.

Он отметил, что военные Франции, Великобритании и Украины согласовали ключевые параметры размещения сил, вооружения и участия стран "Коалиции желающих".

Самое важное, над чем нам нужно работать, – это вопрос территорий. У нас есть ряд идей, которые могут быть полезными,

– отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Киев уже располагает достаточной информацией: известно, какие страны присоединятся к договоренностям и какой вклад каждая из них внесет отдельно.

Кроме того, по его словам, в Париже был достигнут прогресс в переговорах с американской делегацией о механизмах контроля за соблюдением мира.