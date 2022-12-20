"Отруює ООН": Україна готує кроки, щоб викинути Росію з Радбезу ООН

Україна готується до офіційних кроків, аби довести незаконне перебування Росії в Раді безпеки ООН. У Києві хочуть виправити шахрайство, яке Росія здійснила 31 рік тому.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав.

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Україна готується запустити політичний процес

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому", – сказав міністр.

Він повідомив, що Україна готується запустити політичний процес, який позбавить Росію місця в Радбезі ООН.

Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця,

– заявив Кулеба.

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