"Отравляет ООН": Украина готовит шаги, чтобы выбросить Россию из Совбеза ООН
Источник:МИД Украины
Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН. В Киеве хотят исправить мошенничество, которое Россия совершила 31 год назад.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований.
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Украина готовится запустить политический процесс
"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований в результате откровенно мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад", – сказал министр.
Он сообщил, что Украина готовится запустить политический процесс, который лишить Россию места в Совбезе ООН.
Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места,
– заявил Кулеба.
Как Россия обманом стала постпредом в Совбезе ООН
- Согласно статье 23 Устава ООН, существовало 5 членов Совбеза: Китай, Франция, СССР, США и Великобритания. Россия утверждает, что приобрела место Советского Союза в конце 1991 года.
- Но в ООН действует принцип, что государство-правопреемник (какой Россия является в отношении СССР, равно как и Украина и другие бывшие союзные республики) не имеет права наследовать место государства-предшественника в ООН.
- Кроме того, в Беловежском соглашении, которое 8 декабря 1991 подписали лидеры Беларуси, РСФСР и Украина, было четко сказано: "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".
- Россия использует площадку Совбеза ООН, чтобы врать об Украине. Из-за бреда российских дипломатов некоторые лидеры Запада начали задавать вопросы, сколько им еще придется терпеть Россию. На исключении России настаивает Украина.
- Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Ее инициаторы отмечают, что страна-агрессорка совершила "вопиющие нарушения".