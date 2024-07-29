"Таємна операція" України проти Росії: Фейгін припустив, з чого вона могла складатися

Видання The New York Times повідомило, що російський міністр оборони Андрєй Бєлоусов зателефонував американському колезі Ллойду Остіну, щоб попередити про "українську таємну операцію проти Росії", яку нібито схвалили США.

Навіщо Україна могла готувати "таємну операцію", з чого вона складається та хто взагалі "злив" цю інформацію – у розмові з 24 Каналом припустив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Деталі повідомлення про "таємну операцію"

За даними NYT, міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов начебто запитав в американського колеги Ллойда Остіна, чи знав Пентагон про "таємну операцію", і те, що вона може посилити напруженість між Москвою та Вашингтоном.

У Пентагоні здивувалися таким новинам і сказали, що нічого про це не знали. Однак посадовці Міноборони США сприйняли досить серйозно слова російського міністра. Тому вони переговорили з українськими колегами, сказавши, що якщо такі плани й були, то їх не треба реалізувати.

Навіщо Україна могла готувати "таємну операцію"

Фейгін зазначив, що під час телефонного дзвінка Бєлоусова до Остіна могло мовитися про можливу операцію України у відповідь на обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня. Це така відплата, на думку російського опозиціонера.

Операція могла включати підрив машини офіцера ГРУ Росії Андрєя Торгашова. Кремль розкручує версію, що Євген Серебряков, який підозрюється у цьому замаху та був затриманий в Туреччині, нібито отримав це завдання від СБУ. Він розповів, що куратор обіцяв йому українське громадянство та 10 – 20 тисяч доларів.

Це лише частина операції. Вочевидь, готується щось масштабне. Найімовірніше, Москва деталей не знає, лише припускає, мабуть, хотіли на випередження зіграти,

– сказав Фейгін.

Ба більше, на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський разом з керівництвом США могли обговорювати відповідь на російський удар по "Охматдиту". Марк Фейгін вважає, що цю операцію не скасовували.

Що ще може включати операція проти Росії

Операція може складатися з багатьох пунктів: не лише диверсійні акти, а й конкретні дії проти облич та об'єктів, які могли бути залучені до атаки на Київ 8 липня з вбивством 33 людей. Москва, очікуючи, що буде боляче, вирішила зіграти на випередження.

"Моя версія полягає у тому, що американці спеціально "злили" інформацію NYT, щоб у разі чого сказати: "Ми тут ні до чого. Київ діє самостійно, ми попросили цього не робити". Хочуть зняти з себе відповідальність, мовляв, "ми ж дали дані щодо розмови Бєлоусова та Остіна, що ж далі можемо зробити", – припустив російський правозахисник.

Це нагадує ситуацію, коли радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Україну не завдавати ударів по російських НПЗ. Однак згодом Салліван визнав, що американське озброєння є "критично важливими для цієї війни", додавши, що не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Єдине, за словами Фейгіна, чого могла добитися Москва у США щодо можливої операції України – не використовувати для цього американську зброю.

Я не думаю, що американці реально зупиняють Київ від якихось подібних операцій щодо Москви. Просто безглуздо стримувати країну, у якій йде війна, гинуть люди та діти,

– констатував він.