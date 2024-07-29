Навіщо Україна могла готувати "таємну операцію", з чого вона складається та хто взагалі "злив" цю інформацію – у розмові з 24 Каналом припустив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Деталі повідомлення про "таємну операцію"

За даними NYT, міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов начебто запитав в американського колеги Ллойда Остіна, чи знав Пентагон про "таємну операцію", і те, що вона може посилити напруженість між Москвою та Вашингтоном.

У Пентагоні здивувалися таким новинам і сказали, що нічого про це не знали. Однак посадовці Міноборони США сприйняли досить серйозно слова російського міністра. Тому вони переговорили з українськими колегами, сказавши, що якщо такі плани й були, то їх не треба реалізувати.

Навіщо Україна могла готувати "таємну операцію"

Фейгін зазначив, що під час телефонного дзвінка Бєлоусова до Остіна могло мовитися про можливу операцію України у відповідь на обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня. Це така відплата, на думку російського опозиціонера.

Операція могла включати підрив машини офіцера ГРУ Росії Андрєя Торгашова. Кремль розкручує версію, що Євген Серебряков, який підозрюється у цьому замаху та був затриманий в Туреччині, нібито отримав це завдання від СБУ. Він розповів, що куратор обіцяв йому українське громадянство та 10 – 20 тисяч доларів.

Це лише частина операції. Вочевидь, готується щось масштабне. Найімовірніше, Москва деталей не знає, лише припускає, мабуть, хотіли на випередження зіграти,

– сказав Фейгін.

Ба більше, на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський разом з керівництвом США могли обговорювати відповідь на російський удар по "Охматдиту". Марк Фейгін вважає, що цю операцію не скасовували.

Що ще може включати операція проти Росії

Операція може складатися з багатьох пунктів: не лише диверсійні акти, а й конкретні дії проти облич та об'єктів, які могли бути залучені до атаки на Київ 8 липня з вбивством 33 людей. Москва, очікуючи, що буде боляче, вирішила зіграти на випередження.

"Моя версія полягає у тому, що американці спеціально "злили" інформацію NYT, щоб у разі чого сказати: "Ми тут ні до чого. Київ діє самостійно, ми попросили цього не робити". Хочуть зняти з себе відповідальність, мовляв, "ми ж дали дані щодо розмови Бєлоусова та Остіна, що ж далі можемо зробити", – припустив російський правозахисник.

Це нагадує ситуацію, коли радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Україну не завдавати ударів по російських НПЗ. Однак згодом Салліван визнав, що американське озброєння є "критично важливими для цієї війни", додавши, що не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Єдине, за словами Фейгіна, чого могла добитися Москва у США щодо можливої операції України – не використовувати для цього американську зброю.

Я не думаю, що американці реально зупиняють Київ від якихось подібних операцій щодо Москви. Просто безглуздо стримувати країну, у якій йде війна, гинуть люди та діти,

– констатував він.