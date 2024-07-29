Зачем Украина могла готовить "тайную операцию", из чего она состоит и кто вообще "слил" эту информацию – в разговоре с 24 Каналом предположил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Детали сообщения о "тайной операции"

По данным NYT, министр обороны России Андрей Белоусов якобы спросил у американского коллеги Ллойда Остина, знал ли Пентагон о "тайной операции", и то, что она может усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном.

В Пентагоне удивились таким новостям и сказали, что ничего об этом не знали. Однако чиновники Минобороны США восприняли достаточно серьезно слова российского министра. Поэтому они переговорили с украинскими коллегами, сказав, что если такие планы и были, то их не надо реализовать.

Зачем Украина могла готовить "тайную операцию"

Фейгин отметил, что во время телефонного звонка Белоусова к Остину могла идти речь о возможной ответной операции Украины на обстрел детской больницы "Охматдет" 8 июля. Это такое возмездие, по мнению российского оппозиционера.

Операция могла включать подрыв машины офицера ГРУ России Андрея Торгашова. Кремль раскручивает версию, что Евгений Серебряков, который подозревается в этом покушении и был задержан в Турции, якобы получил это задание от СБУ. Он рассказал, что куратор обещал ему украинское гражданство и 10 – 20 тысяч долларов.

Это лишь часть операции. Очевидно, готовится что-то масштабное. Скорее всего, Москва деталей не знает, только предполагает, видимо, хотели на опережение сыграть,

– сказал Фейгин.

Более того, на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководством США могли обсуждать ответ на российский удар по "Охматдету". Марк Фейгин считает, что эту операцию не отменяли.

Что еще может включать операция против России

Операция может состоять из многих пунктов: не только диверсионные акты, но и конкретные действия против лиц и объектов, которые могли быть привлечены к атаке на Киев 8 июля с убийством 33 человек. Москва, ожидая, что будет больно, решила сыграть на опережение.

"Моя версия заключается в том, что американцы специально "слили" информацию NYT, чтобы в случае чего сказать: "Мы здесь ни при чем. Киев действует самостоятельно, мы попросили этого не делать". Хотят снять с себя ответственность, мол, "мы же дали данные по разговору Белоусова и Остина, что же дальше можем сделать", – предположил российский правозащитник.

Это напоминает ситуацию, когда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Украину не наносить удары по российским НПЗ. Однако впоследствии Салливан признал, что американское вооружение является "критически важным для этой войны", добавив, что не знает, какой будет политика вероятной новой администрации.

Единственное, по словам Фейгина, чего могла добиться Москва у США относительно возможной операции Украины – не использовать для этого американское оружие.

Я не думаю, что американцы реально останавливают Киев от каких-то подобных операций в отношении Москвы. Просто бессмысленно сдерживать страну, в которой идет война, гибнут люди и дети,

– констатировал он.