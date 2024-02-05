Гарантії для України: у Берліні анонсували підписання безпекової угоди з Києвом

Договір про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути укладений вже найближчим часом. Це може відбутися під час Мюнхенської безпекової конференції, що триватиме з 16 по 18 лютого.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що текст угоди вже "в основному готовий" і обидві сторони прагнуть до якнайшвидшого укладання договору. Деталі повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Німеччина взяла на себе роль ключового союзника

Безпекова угода між Україною та Німеччиною стане частиною серії двосторонніх домовленостей у сфері безпеки між Україною та західними країнами, доки Україна не стане членом НАТО. Попередню подібну угоду Україна уклала з Великою Британією у січні 2024 року.

Стефанішина відзначила покращення ролі Німеччини як союзника для України та висловила вдячність за активну підтримку. Зазначила, що канцлер Олаф Шольц виявив ініціативу в сприянні українській інтеграції в Євросоюз, що є позитивним кроком в розвитку відносин.

Німеччина стала найбільшим військовим прибічником України на континенті – країна, яка ніколи не уявляла себе в такій ролі,

– додала Стефанішина.

Стефанішина також зауважила, що дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо початку переговорів про вступ України до ЄС у грудні вразили Київ.

Стефаніщина також нагадала, що саме Шольц змусив Орбана "піти на каву" під час саміту ЄС перед вирішальним голосуванням, оскільки той мав можливість накласти вето.

Мюнхенська конференція пройде без Росії та Ірану

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген повідомив, що уряди Росії та Ірану, а також представники крайніх правих та крайніх лівих у Німеччині, не отримали запрошення на подію, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Про це повідомляє DW.

Близько 50 глав держав і урядів та понад 100 міністрів планують взяти участь у конференції.

Гойсген відмовився запрошувати уряд Росії через відсутність готовності до діалогу у Владіміра Путіна. Замість російського уряду, Гойсен запросив "політиків у вигнанні" та представників громадських організацій.

Він додав, що, за словами представників урядів Німеччини і США, Іран також не зацікавлений в проведенні переговорів.

Отже, участь у форумі від обох цих країн буде представлена представниками неурядових організацій, а щодо Росії, додатково будуть присутні й опозиційні політики.

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