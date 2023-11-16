Росіянам приготуватися: як з'явився український "Шахед", і скільки дронів виробляє Україна

Україні вдалося налагодити серійне виробництво так званих українських "Шахедів". Назву вітчизняного дрона-камікадзе поки тримають у таємниці.

Україна виробляє десятки власних "Шахедів" на місяць, які є аналогами іранських безпілотників. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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Український "Шахед" з'явився на державному заводі

Камишін не став розкривати назву українського дрона. Водночас він наголосив, що оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни та в майбутньому має стати її головним сектором.

Починаючи з того, що називають українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо – 24 Канал) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри,

– сказав міністр.

Він додав, що уряд задовольняє десятикратне зростання виробництва і більше.

"У нас по багатьох напрямах є таке зростання", – пояснив Камишін.

Міністр розповів, що чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо.

Як приклад він навів те, що сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

"У цьому плані український "Шахед" з'явився саме на державному заводі", – сказав міністр.

Що відомо про українські "Шахеди"