Россиянам приготовиться: как появился украинский "Шахед" и сколько дронов производит Украина

Украине удалось наладить серийное производство так называемых украинских "Шахедов". Название отечественного дрона-камикадзе пока держат в тайне.

Украина производит десятки собственных "Шахедов" в месяц, которые являются аналогами иранских беспилотников. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Украинский "Шахед" появился на государственном заводе

Камышин не стал раскрывать название украинского дрона. В то же время он подчеркнул, что оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.

Начиная с того, что называют украинским "Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим – 24 Канал) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры,

– сказал министр.

Он добавил, что правительство удовлетворяет десятикратный рост производства и больше.

"У нас по многим направлениям такой рост", – пояснил Камышин.

Министр рассказал, что немало дроновых компаний увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно.

В качестве примера он привел то, что сервисный центр на госзаводе помогает частным небольшим дроновым компаниям. По словам Камышина, это пример того, как государство своим ресурсом помогает развиваться.

"В этом плане украинский "Шахед" появился именно на государственном заводе", – сказал министр.

Что известно об украинских "Шахедах"