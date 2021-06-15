Україна не зверталася до Венеційської комісії з законопроєктом про олігархів

Денис Малюська заявив, що Україна не зверталася до Венеційської комісії щодо законопроєкту про деолігархізацію. Причина – довгі терміни очікування на рішення.

Чому Україна не зверталася до Венеційської комісії

На висновок комісії довелося б чекали близько пів року. Про це міністр юстиції заявив у інтерв'ю.

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Цей законопроєкт буквально 2 тижні тому був фіналізований та зареєстрований у Верховній Раді. Тому навіть фізично складно очікувати від них настільки швидкої реакції. Якби його й направили до Венеційської комісії, то довелось би чекати приблизно пів року на висновок. Президент очікує отримати результат швидше,

– пояснив Малюська.

На питання про те, чи звертатиметься він до Венеційської комісії щодо цього законопроєкту про олігархів, міністр відповів: "Я – ні. Напевно, це питання вирішуватиме президент або, можливо, парламент".

"Олігархи – ексклюзивна історія", – Малюська

За словами міністра, Україна звертається до комісії у випадках, коли є велика тривала експертиза: "Зокрема в частині судової реформи, де ми досить часто "звіряємо годинники".

Малюська наголосив, що олігархи – це "ексклюзивна історія", тому він не впевнений, що позиція комісії була б корисною з урахуванням втрати часу.

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