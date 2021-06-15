Україна не зверталася до Венеційської комісії з законопроєктом про олігархів

Денис Малюська заявив, що Україна не зверталася до Венеційської комісії щодо законопроєкту про деолігархізацію. Причина – довгі терміни очікування на рішення.
Чому Україна не зверталася до Венеційської комісії
На висновок комісії довелося б чекали близько пів року. Про це міністр юстиції заявив у інтерв'ю.
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Цей законопроєкт буквально 2 тижні тому був фіналізований та зареєстрований у Верховній Раді. Тому навіть фізично складно очікувати від них настільки швидкої реакції. Якби його й направили до Венеційської комісії, то довелось би чекати приблизно пів року на висновок. Президент очікує отримати результат швидше,
– пояснив Малюська.
На питання про те, чи звертатиметься він до Венеційської комісії щодо цього законопроєкту про олігархів, міністр відповів: "Я – ні. Напевно, це питання вирішуватиме президент або, можливо, парламент".
"Олігархи – ексклюзивна історія", – Малюська
За словами міністра, Україна звертається до комісії у випадках, коли є велика тривала експертиза: "Зокрема в частині судової реформи, де ми досить часто "звіряємо годинники".
Малюська наголосив, що олігархи – це "ексклюзивна історія", тому він не впевнений, що позиція комісії була б корисною з урахуванням втрати часу.
Головне про деолігархізацію
- 2 червня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду невідкладний законопроєкт про запобігання загрози олігархів. Мета такого документу – перетворити олігархів на бізнесменів.
- Законопроєкт встановлює 4 ознаки за якими визначатимуть олігархів. Для того, щоб потрапити у реєстр олігархів, слід відповідати 3 з 4 ознак. Щоб вийти з нього – позбутися щонайменше 2 ознак.