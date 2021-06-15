Украина не обращалась в Венецианскую комиссию с законопроектом об олигархах

Денис Малюська заявил, что Украина не обращалась в Венецианскую комиссию относительно законопроекта о деолигархизации. Причина – длинные сроки ожидания решения.
Почему Украина не обращалась в Венецианскую комиссию
На заключение комиссии пришлось бы ждали около полугода. Об этом министр юстиции заявил в интервью.
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Этот законопроект буквально 2 недели назад был финализирован и зарегистрирован в Верховной Раде. Поэтому даже физически сложно ожидать от них столь быстрой реакции. Если бы его и направили в Венецианскую комиссию, то вывод пришлось бы ждать примерно полгода. Президент ожидает получить результат быстрее,
– пояснил Малюська.
На вопрос о том, будет ли он обращаться к Венецианской комиссии касательно этого законопроекта об олигархах, министр ответил: "Я – нет. Наверное, этот вопрос будет решать президент или, возможно, парламент".
"Олигархи – эксклюзивная история", – Малюська
По словам министра, Украина обращается в комиссию в случаях, когда есть большая длительная экспертиза: "В частности в части судебной реформы, где мы довольно часто "сверяем часы".
Малюська отметил, что олигархи – это "эксклюзивная история", поэтому он не уверен, что позиция комиссии была бы полезной с учетом потери времени.
Главное о деолигархизации
- 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о предотвращении угрозы олигархов. Цель такого документа – превратить олигархов в бизнесменов.
- Законопроект устанавливает 4 признака по которым будут определять олигархов. Для того, чтобы попасть в реестр олигархов, следует отвечать 3 из 4 признаков. Чтобы выйти из него – избавиться как минимум от 2 признаков.