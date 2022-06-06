Україна отримала перші тіла загиблих захисників "Азовсталі"

Російські загарбники передали Україні перші тіла українських захисників, які боронили маріупольський завод "Азовсталь". Сталося це у межах обміну тілами 4 червня.

Це підтвердив у коментарі 24 каналу екскомандир "Азову" Максим Жорін. За його словами, тіла, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та Росія у кількості 160 на 160.

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Однак варто пояснити, що не всі 160 наших полеглих захисників були оборонцями "Азовсталі". Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Як розповіли в Асоціації родин захисників "Азовсталі", патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з'ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців.

Згодом родини загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання. Продовжуються перемовини та розв'язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв.

Тіла загиблих привезли до Києва

Брат бійця "Азова", який зник безвісти й, імовірно, загинув на заводі, розповів, що щонайменше дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.

В'ячеслав Дрофа повідомив, що останків його старшого брата Дмитра Лисеня серед знайдених наразі немає. За його словами, минулого тижня з території заводу було вилучено тіла, деякі сильно обгоріли.

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Що відомо про обмін "160 на 160"

Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових. На лінії фронту в Запорізькій області сторони передали одна одній 160 тіл. Обмін відбувся ще 2 червня. Проте офіційну інформацію у Мінреінтеграції окупованих територій оприлюднили лише 4 червня.

Переговори про обмін загиблими проводив уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин. Операцію проводило профільне міністерство та Головне управління розвідки. Також у процес були залучені СБУ, Генштаб й інші силові структури. Більше деталей про операцію наразі невідомо.

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