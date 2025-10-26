Україна отримає до 150 літаків Gripen, але є кілька важливих нюансів

Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупівлі для ВПС України нових винищувачів JAS 39 Gripen E. Така кількість літаків зможе суттєво посилити обороноздатність нашої держави.

Однак отримати шведські винищувачі не вдасться швидко й одномоментно. Військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу вказав на кілька важливих аспектів підписаної угоди.

Коли Україна може отримати шведські Gripen?

Днями Швеція підписала з Україною угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Вона передбачає продаж Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E. Хоч угода передбачає співпрацю до 10 років, літаки можуть з'явитися і швидше. За словами Володимира Зеленського, перші літаки Україна зможе отримати вже наступного року.

Передбачається, що це одна з наймасштабніших угод, яку уклала Україна в контексті свого переозброєння. Мовиться про виробництво абсолютно нових літаків. До цього моменту Україна не отримувала нової авіації,

– зауважив Василь Пехньо.

Загалом західні літаки підсилять українські ВПС не просто зараз, а в найближчі роки Зокрема, це можна розглядати і як певні гарантії безпеки.

"У такій величезній кількості – 150 одиниць – вони точно не з'являться одразу. Єдине, що можливо наступного року – закінчення навчання пілотів та технічного персоналу. Відтак можна припустити, що коли у нас з'являться підготовлені люди – з'являться і літаки", – зазначив військовий оглядач.

Водночас, варто додати, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що зі Швецією обговорюється не лише можливість купівлі нових літаків, але й можливість отримання тих, які вже використовує Швеція.

"Тобто наступного року у нас можуть з'явитись вже вживані Gripen, а надалі, впродовж десятиріччя, вироблятимуть літаки для переозброєння ВПС України загалом", – пояснив Пехньо.

Крім того, важливим моментом є те, що наразі остаточної угоди не існує – наразі є лиш рамковий меморандум. Сценарії реалізації цієї угоди мають далі напрацювати обидві сторони.

