Украина получит до 150 самолетов Gripen, но есть несколько важных нюансов
- Украина подписала соглашение со Швецией на закупку от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E, что значительно усилит обороноспособность ВВС Украины
- Первые самолеты могут появиться в Украине уже в следующем году, но пока существует только рамочный меморандум, и окончательное соглашение еще не подписано.
Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для ВВС Украины новых истребителей JAS 39 Gripen E. Такое количество самолетов сможет существенно усилить обороноспособность нашего государства.
Однако получить шведские истребители не удастся быстро и одномоментно. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала указал на несколько важных аспектов подписанного соглашения.
Смотрите также Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят, на что способны и лучше ли F-16
Когда Украина может получить шведские Gripen?
На днях Швеция подписала с Украиной соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Оно предусматривает продажу Украине от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Хотя соглашение предусматривает сотрудничество до 10 лет, самолеты могут появиться и быстрее. По словам Владимира Зеленского, первые самолеты Украина сможет получить уже в следующем году.
Предполагается, что это одна из самых масштабных сделок, которую заключила Украина в контексте своего перевооружения. Речь идет о производстве совершенно новых самолетов. До этого момента Украина не получала новой авиации,
– отметил Василий Пехньо.
В общем западные самолеты усилят украинские ВВС не просто сейчас, а в ближайшие годы В частности, это можно рассматривать и как определенные гарантии безопасности.
"В таком огромном количестве – 150 единиц – они точно не появятся сразу. Единственное, что возможно в следующем году – окончание обучения пилотов и технического персонала. Поэтому можно предположить, что когда у нас появятся подготовленные люди – появятся и самолеты", – отметил военный обозреватель.
В то же время, стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Швецией обсуждается не только возможность покупки новых самолетов, но и возможность получения тех, которые уже использует Швеция.
"То есть в следующем году у нас могут появиться уже подержанные Gripen, а в дальнейшем, в течение десятилетия, будут производить самолеты для перевооружения ВВС Украины в целом", – объяснил Пехньо.
Кроме того, важным моментом является то, что пока окончательного соглашения не существует – пока есть лишь рамочный меморандум. Сценарии реализации этого соглашения должны дальше наработать обе стороны.
Что известно о новых поставках оружия Украине?
- Франция предоставит Украине новый пакет вооружения. Туда, в частности, войдут самолеты Mirage и зенитные ракеты Aster. К слову, эти ракеты используют в системе SAMP/T MAMBA, которые похожи на американские Patriot.
- Бельгия сможет передать Киеву истребители F-16 примерно через год или полтора, заявил министр обороны страны Тео Франкен. По его словам, поставки состоятся, как только Бельгия будет иметь такую возможность.
- Тем временем продолжается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk. Владимир Зеленский заявил, что это очень чувствительный вопрос, однако сравнил его с пакетом санкций США против России, которые ранее казались невозможными, но впоследствии стали реальностью.