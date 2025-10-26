Украина получит до 150 самолетов Gripen, но есть несколько важных нюансов

Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях закупки для ВВС Украины новых истребителей JAS 39 Gripen E. Такое количество самолетов сможет существенно усилить обороноспособность нашего государства.

Однако получить шведские истребители не удастся быстро и одномоментно. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала указал на несколько важных аспектов подписанного соглашения.

Когда Украина может получить шведские Gripen?

На днях Швеция подписала с Украиной соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Оно предусматривает продажу Украине от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Хотя соглашение предусматривает сотрудничество до 10 лет, самолеты могут появиться и быстрее. По словам Владимира Зеленского, первые самолеты Украина сможет получить уже в следующем году.

Предполагается, что это одна из самых масштабных сделок, которую заключила Украина в контексте своего перевооружения. Речь идет о производстве совершенно новых самолетов. До этого момента Украина не получала новой авиации,

– отметил Василий Пехньо.

В общем западные самолеты усилят украинские ВВС не просто сейчас, а в ближайшие годы В частности, это можно рассматривать и как определенные гарантии безопасности.

"В таком огромном количестве – 150 единиц – они точно не появятся сразу. Единственное, что возможно в следующем году – окончание обучения пилотов и технического персонала. Поэтому можно предположить, что когда у нас появятся подготовленные люди – появятся и самолеты", – отметил военный обозреватель.

В то же время, стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Швецией обсуждается не только возможность покупки новых самолетов, но и возможность получения тех, которые уже использует Швеция.

"То есть в следующем году у нас могут появиться уже подержанные Gripen, а в дальнейшем, в течение десятилетия, будут производить самолеты для перевооружения ВВС Украины в целом", – объяснил Пехньо.

Кроме того, важным моментом является то, что пока окончательного соглашения не существует – пока есть лишь рамочный меморандум. Сценарии реализации этого соглашения должны дальше наработать обе стороны.

Что известно о новых поставках оружия Украине?