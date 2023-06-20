Україна повернула 3 військовополонених з Угорщини: фото звільнених захисників

Росія передала в Угорщину 11 військовополонених українців. Трьох з них, на щастя, вдалося повернути.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими показав фото звільнених захисників.

До теми З Угорщини вивезли трьох українських військовополонених, – речник МЗС

Україна повернула трьох захисників

Речник МЗС України Олег Ніколенко 20 червня повідомив, що посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців.

Окупанти взяли їх у полон, а згодом за до кінця не з'ясованих обставин передали до Угорщини. Бійці вже перебувають на українській території, їм надають всю можливу підтримку.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МЗС, Сили безпеки та оборони продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених з Росії в Угорщину українських Захисників,

– мовиться у повідомленні.



Україна повернула 3 бійців з Угорщини / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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