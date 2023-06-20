Украина вернула 3 военнопленных из Венгрии: фото освобожденных защитников

Россия передала в Венгрию 11 военнопленных украинцев. Трех из них, к счастью, удалось вернуть.

Координационный штаб по обращению с военнопленными показал фото освобожденных защитников.

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Украина вернула троих защитников

Представитель МИД Украины Олег Николенко 20 июня сообщил, что посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнослужащих.

Оккупанты взяли их в плен, а впоследствии при не выясненных до конца обстоятельствах передали в Венгрию. Бойцы уже находятся на украинской территории, им оказывают всю возможную поддержку.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МИД, Силы безопасности и обороны продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских Защитников,

– говорится в сообщении.



Украина вернула 3 бойцов из Венгрии / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

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