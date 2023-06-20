Украина вернула 3 военнопленных из Венгрии: фото освобожденных защитников
Россия передала в Венгрию 11 военнопленных украинцев. Трех из них, к счастью, удалось вернуть.
Координационный штаб по обращению с военнопленными показал фото освобожденных защитников.
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Украина вернула троих защитников
Представитель МИД Украины Олег Николенко 20 июня сообщил, что посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнослужащих.
Оккупанты взяли их в плен, а впоследствии при не выясненных до конца обстоятельствах передали в Венгрию. Бойцы уже находятся на украинской территории, им оказывают всю возможную поддержку.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МИД, Силы безопасности и обороны продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских Защитников,
– говорится в сообщении.
Украина вернула 3 бойцов из Венгрии / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными
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Россия передала Венгрии украинских военнопленных: коротко
- СМИ со ссылкой на собственные источники недавно сообщили, что РПЦ планирует передать часть пленных украинцев в Венгрии. Однако это решение даже не согласовывалось с Украиной.
- Глава РПЦ Кирилл Гундяев собирался передать как минимум 11 украинских военнопленных. Таким образом, Кремль в очередной раз планировал актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".
- В четверг, 8 июня, пресс-служба РПЦ сообщила, что передача Венгрии группы украинских военнопленных из Закарпатья состоялась якобы по просьбе Будапешта.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вывозе украинцев из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.
- Однако по словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные будто бы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" якобы произошло "по их собственной воле".