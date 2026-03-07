"Славік" замість Mavic: українці розробляють аналог розвідувального дрона

В Україні працюють над створенням власного аналога популярного розвідувального дрона DJI Mavic. Новий безпілотник отримав назву "Славік".

Його розробляє українська компанія Vyriy, щоб забезпечити військових доступнішими дронами для розвідки на фронті. Про це повідомляє "Мілітарний".

Дивіться також Вперше з 2023 року Сили оборони звільнили більше територій, ніж втратили, – ISW

Що відомо про розробку нового дрона?

Українські розробники працюють над створенням розвідувального безпілотника "Славік", який має стати аналогом популярного китайського дрона DJI Mavic. Саме ці коптери зараз масово використовують військові для розвідки, коригування вогню та спостереження за позиціями ворога.

Проєкт реалізує команда VYRIY, яка займається виробництвом і розвитком технологій безпілотних систем. Основна мета – створити доступний та ефективний дрон, який можна буде виробляти в Україні без залежності від імпортних постачань.

Як зазначають розробники, потреба у власних аналогах Mavic виникла через те, що ці дрони є критично важливими на фронті, але їх постачання з-за кордону часто обмежене або нестабільне. Тому українські виробники намагаються створити безпілотники з подібними характеристиками та адаптовані до умов сучасної війни.

"Славік" має використовуватися насамперед для повітряної розвідки. Такі апарати допомагають військовим оперативно виявляти позиції противника, коригувати артилерію та контролювати ситуацію на полі бою.

Розробка власних безпілотників також дозволяє Україні зменшити залежність від китайських технологій та швидше забезпечувати підрозділи необхідною технікою.

Що ще створюють українські розробники?