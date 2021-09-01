Україна і США розглядають "Північний потік-2" як загрозу для європейської енергобезпеки

1 вересня 2021 , 23:21
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Джерело:

Офіс Президента

Вашингтон та Київ продовжують виступати проти "Північного потоку-2". Російський газопровід країни розглядають як загрозу для європейської енергетичної безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві США та України щодо стратегічного партнерства двох країн, яку оприлюднив Офіс Президента.

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Спільна протидія впливу "Північного потоку-2"

Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки,
– йдеться у заяві.

Це необхідно, аби зберегти транзитну роль та забезпечення безпеки поставок України у перехідний енергетичний період, а також задля недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

Уряди України та США також заявили про підтримку зусиль зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Питання російського газопроводу: що відомо

  • У липні 2021 року США та Німеччина і підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.
  • Крім того, Німеччина запевнила, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.
Автор: Наталія Пристанська