Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергобезопасности
Источник:Офис Президента
Вашингтон и Киев продолжают выступать против "Северного потока-2". Российский газопровод страны рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности.
Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, которое обнародовал Офис Президента.
Читайте также Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
Совместное противодействие влиянию "Северного потока-2"
Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в частности путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности,
– говорится в заявлении.
Это необходимо, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечение безопасности поставок Украины в переходный энергетический период, а также для недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.
Правительства Украины и США также заявили о поддержке усилий по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.
Вопрос российского газопровода: что известно
- В июле 2021 года США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ в качестве оружия.
- Кроме того, Германия заверила, что будет добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину.