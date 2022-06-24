Україна стала кандидатом на членство в ЄС: Зеленський назвав наступні кроки

Україна 23 червня отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський розповів, якими мають бути наступні кроки нашої держави, щоб стати членом ЄС.

Очільник держави підкреслив, що Україна, попри війну, продовжує втілювати у життя законодавство ЄС. Також високопосадовці працюють над реалізацією норм і правил, яких дотримуються на Заході. І для цього уже розробляють дорожню карту, передає 24 канал.

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Президент очікує високої громадянської свідомості

Передовсім Володимир Зеленський зауважив, що у нас уже є рекомендації Єврокомісії. Тепер очікують від Верховної Ради схвалення євроінтеграційних законів. Ними займатимуться у пріоритетному порядку.

Натомість від українців президент очікує високої громадянської свідомості. Кожному потрібно бути відданим цінностям, а також усвідомлювати той факт, що ми самі будуємо європейську Україну. Цього за нас не зробить ніхто.

Хочу зробити акцент на дуже важливому моменті. Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатись, а повернутись до європейської родини,

– підкреслив Зеленський.

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Що потрібно зробити Україні, щоб вступити до ЄС

На нашу державу очікує низка реформ. Тож важливо запроваджувати їх якомога швидше, щоб статус кандидата на членство не простоював. Ба більше, відсутність руху вперед може викликати низку сумнівів і взагалі позбавити Україну можливості стати членом ЄС.

Наразі важливо зробити ці кроки:

провести реформу Конституційного Суду;

продовжити роботу над судовою реформою;

слід запровадити боротьбу з відмиванням коштів;

необхідно втілити у життя антиолігархічний закон;

потрібно розпочати боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

також слід узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

крім того, на зміни очікує законодавство про нацменшини.

Єврокомісія регулярно слідкуватиме за прогресом. Щойно виявиться, що його Україна не досягає, то у нас можуть відібрати статус кандидата на членство. І це може вкрай негативно вплинути на нашу державу, яка зараз отримує колосальну підтримку від Євросоюзу.

Нагадаємо, що рішення надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство до ЄС оголосили ввечері 23 червня. Це відбулось у рамках саміту, що проходить у Брюсселі.

Зауважимо, що рішення ухвалили на основі рекомендацій Єврокомісії. Її парламентарям надали ще 17 червня. Того ж дня Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україні вже вдалось запровадити близько 70% європейських правил, норм і стандартів. Утім, на неї очікує ще багато роботи, пов'язаної з верховенством права, деолігархізацією, а такою боротьбою з корупцією.

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