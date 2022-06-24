Украина стала кандидатом на членство в ЕС: Зеленский назвал следующие шаги

Украина 23 июня получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут следующие шаги нашего государства, чтобы стать членом ЕС.

Глава государства подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, продолжает воплощать в жизнь законодательство ЕС. Также чиновники работают над реализацией норм и правил, которых придерживаются на Западе. И для этого уже разрабатывают дорожную карту, передает 24 канал.

Читайте также Украина – не пограничье, а будущий равный партнер для стран ЕС, – Зеленский

Президент ожидает высокого гражданского сознания

Прежде всего Владимир Зеленский отметил, что у нас уже есть рекомендации Еврокомиссии. Теперь ждут от Верховной Рады одобрения евроинтеграционных законов. Ими будут заниматься в приоритетном порядке.

От украинцев президент ожидает высокого гражданского сознания. Каждому нужно быть преданным ценностям, а также осознавать тот факт, что мы сами строим европейскую Украину. Это за нас никто не сделает.

Хочу сделать акцент на очень важном моменте. Мы меняем Украину для себя, а не для кого-нибудь. Мы воплощаем реформы не из-за чьих-то требований, а из-за своих убеждений. Украина стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам относительно кандидатства в ЕС: смотрите видео

Что нужно сделать Украине, чтобы вступить в ЕС

Наше государство ожидает ряд реформ. Поэтому важно вводить их как можно скорее, чтобы статус кандидата на членство не простаивал. Более того, отсутствие движения вперед может вызвать ряд сомнений и вообще лишить Украину возможности стать членом ЕС.

На данный момент важно сделать эти шаги:

провести реформу Конституционного суда;

продолжить работу над судебной реформой;

следует ввести борьбу с отмыванием денежных средств;

необходимо воплотить в жизнь антиолигархический закон;

нужно начать борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

также следует согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

кроме того, изменения ожидает законодательство о нацменьшинствах.

Еврокомиссия будет регулярно следить за прогрессом. Как только окажется, что его Украина не достигает, то у нас могут забрать статус кандидата на членство. И это может крайне негативно отразиться на нашем государстве, которое сейчас получает колоссальную поддержку от Евросоюза.

Напомним, что решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС объявили вечером 23 июня. Это произошло в рамках саммита, который проходит в Брюсселе.

Отметим, что решение было принято на основе рекомендации Еврокомиссии. Ее парламентариям предоставили еще 17 июня. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украине уже удалось ввести около 70% европейских правил, норм и стандартов. Впрочем, ее ожидает еще много работы, связанной с верховенством права, деолигархизацией и борьбой с коррупцией.

Достойно внимания – флаг Украины подняли перед зданием Европарламента: смотрите видео