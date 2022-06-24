Украина стала кандидатом на членство в ЕС: Зеленский назвал следующие шаги
Украина 23 июня получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут следующие шаги нашего государства, чтобы стать членом ЕС.
Глава государства подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, продолжает воплощать в жизнь законодательство ЕС. Также чиновники работают над реализацией норм и правил, которых придерживаются на Западе. И для этого уже разрабатывают дорожную карту, передает 24 канал.
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Президент ожидает высокого гражданского сознания
Прежде всего Владимир Зеленский отметил, что у нас уже есть рекомендации Еврокомиссии. Теперь ждут от Верховной Рады одобрения евроинтеграционных законов. Ими будут заниматься в приоритетном порядке.
От украинцев президент ожидает высокого гражданского сознания. Каждому нужно быть преданным ценностям, а также осознавать тот факт, что мы сами строим европейскую Украину. Это за нас никто не сделает.
Хочу сделать акцент на очень важном моменте. Мы меняем Украину для себя, а не для кого-нибудь. Мы воплощаем реформы не из-за чьих-то требований, а из-за своих убеждений. Украина стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью,
– подчеркнул Зеленский.
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Что нужно сделать Украине, чтобы вступить в ЕС
Наше государство ожидает ряд реформ. Поэтому важно вводить их как можно скорее, чтобы статус кандидата на членство не простаивал. Более того, отсутствие движения вперед может вызвать ряд сомнений и вообще лишить Украину возможности стать членом ЕС.
На данный момент важно сделать эти шаги:
- провести реформу Конституционного суда;
- продолжить работу над судебной реформой;
- следует ввести борьбу с отмыванием денежных средств;
- необходимо воплотить в жизнь антиолигархический закон;
- нужно начать борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;
- также следует согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;
- кроме того, изменения ожидает законодательство о нацменьшинствах.
Напомним, что решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС объявили вечером 23 июня. Это произошло в рамках саммита, который проходит в Брюсселе.
Отметим, что решение было принято на основе рекомендации Еврокомиссии. Ее парламентариям предоставили еще 17 июня. Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украине уже удалось ввести около 70% европейских правил, норм и стандартов. Впрочем, ее ожидает еще много работы, связанной с верховенством права, деолигархизацией и борьбой с коррупцией.
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