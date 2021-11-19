Україна вперше візьме участь в морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

19 листопада 2021 , 18:06
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Джерело:

фейсбук Військово-Морських сил ЗСУ

Військово-Морські сили Збройних сил України вперше візьмуть участь в навчаннях Dynamic Move – 2022. На них опрацьовуватимуть управління морськими протимінними силами НАТО та зміцнення можливостей командування для проведення розмінування.

Попередньо навчання заплановані на січень – лютий у Бельгії. Про це 19 листопада повідомили в фейсбуці Військово-Морських сил ЗСУ. 

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Україна вперше візьме участь в навчаннях Dynamic Move – 2022

Під час конференції в Одесі запланували концепцію командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022. 

Старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко розповів, що навчання орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, що у Бельгії.

Проте уточнив, що все залежить від епідеміологічної ситуації, "адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв'язку з пандемією їх не провели". 

Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування,
– заявив Матвієнко.

В ЗСУ зазначили, що в Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin – вона є центром обміну досвідом НАТО.

Попередньо запланували, що в навчаннях візьмуть участь:

  • представники країн-членів НАТО;
  • а також України та Марокко, які долучаться як спостерігачі.

Коротко про останні навчання ЗСУ

Повний текст публікації ВМС ЗСУ:

Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022
В Одесі відбулася конференція з планування концепції командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022. 

"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move – 2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели",  – пояснює старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко. – Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування". 

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.

Автор: Діана Квасневська