Україна вперше візьме участь в морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

Військово-Морські сили Збройних сил України вперше візьмуть участь в навчаннях Dynamic Move – 2022. На них опрацьовуватимуть управління морськими протимінними силами НАТО та зміцнення можливостей командування для проведення розмінування.

Попередньо навчання заплановані на січень – лютий у Бельгії. Про це 19 листопада повідомили в фейсбуці Військово-Морських сил ЗСУ.

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Україна вперше візьме участь в навчаннях Dynamic Move – 2022

Під час конференції в Одесі запланували концепцію командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022.

Старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко розповів, що навчання орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, що у Бельгії.

Проте уточнив, що все залежить від епідеміологічної ситуації, "адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв'язку з пандемією їх не провели".

Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування,

– заявив Матвієнко.

В ЗСУ зазначили, що в Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin – вона є центром обміну досвідом НАТО.

Попередньо запланували, що в навчаннях візьмуть участь:

представники країн-членів НАТО;

а також України та Марокко, які долучаться як спостерігачі.

Коротко про останні навчання ЗСУ

17 листопада морські піхотинці провели батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації. Вони відбулись на полігоні бойової підготовки у Херсонській області, поблизу межі з окупованим Кримом.

13 листопада в акваторії Чорного моря кораблі ВМС ЗСУ провели тренування типу PASSEX. До українських моряків приєдналися військові США, Туреччини та Румунії. Задіяли також флагман 6 флоту Штатів корабель управління Mount Whitney та американську авіацію – патрульний літак P-8 Poseidon і гелікоптер.

31 жовтня бойові підрозділи українських прикордонників провели масштабні навчання на Донбасі. Вправлялись у навчальних стрільбах з різних видів озброєння, а також вдосконаленні навичок з інженерної підготовки і тактичної медицини.

Повний текст публікації ВМС ЗСУ:

Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022

В Одесі відбулася конференція з планування концепції командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022.

"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move – 2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели", – пояснює старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко. – Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування".

Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.