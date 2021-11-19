Попередньо навчання заплановані на січень – лютий у Бельгії. Про це 19 листопада повідомили в фейсбуці Військово-Морських сил ЗСУ.
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Україна вперше візьме участь в навчаннях Dynamic Move – 2022
Під час конференції в Одесі запланували концепцію командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022.
Старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко розповів, що навчання орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, що у Бельгії.
Проте уточнив, що все залежить від епідеміологічної ситуації, "адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв'язку з пандемією їх не провели".
Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування,
– заявив Матвієнко.
В ЗСУ зазначили, що в Остенді розташована морська бельгійська та нідерландська протимінна школа Eguermin – вона є центром обміну досвідом НАТО.
Попередньо запланували, що в навчаннях візьмуть участь:
- представники країн-членів НАТО;
- а також України та Марокко, які долучаться як спостерігачі.
Коротко про останні навчання ЗСУ
- 17 листопада морські піхотинці провели батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації. Вони відбулись на полігоні бойової підготовки у Херсонській області, поблизу межі з окупованим Кримом.
- 13 листопада в акваторії Чорного моря кораблі ВМС ЗСУ провели тренування типу PASSEX. До українських моряків приєдналися військові США, Туреччини та Румунії. Задіяли також флагман 6 флоту Штатів корабель управління Mount Whitney та американську авіацію – патрульний літак P-8 Poseidon і гелікоптер.
- 31 жовтня бойові підрозділи українських прикордонників провели масштабні навчання на Донбасі. Вправлялись у навчальних стрільбах з різних видів озброєння, а також вдосконаленні навичок з інженерної підготовки і тактичної медицини.
Повний текст публікації ВМС ЗСУ:
Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО Dynamic Move – 2022
В Одесі відбулася конференція з планування концепції командно-штабного навчання НАТО Dynamic Move – 2022.
"Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move – 2022 орієнтовно проходитимуть з 31 січня по 8 лютого в Остенді, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели", – пояснює старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 2 рангу Артем Матвієнко. – Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування".
Заплановано, що у навчанні братимуть участь представники країн-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.