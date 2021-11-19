Предварительно учения запланированы на январь – февраль в Бельгии. Об этом 19 ноября сообщили в фейсбуке Военно-Морских сил ВСУ.

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Украина впервые примет участие в учениях Dynamic Move – 2022

Во время конференции в Одессе запланировали концепцию командно-штабного обучения НАТО Dynamic Move – 2022.

Старший офицер командования подготовки Командования ВМС ВСУ капитан 2 ранга Артем Матвиенко рассказал, что учения ориентировочно будут проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, что в Бельгии.

Однако уточнил, что все зависит от эпидемиологической ситуации, "ведь в прошлом году также происходило планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели".

Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию,

– заявил Матвиенко.

В ВСУ отметили, что в Остенде расположена Морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin – она является центром обмена опытом НАТО.

Предварительно запланировали, что в учениях примут участие:

представители стран-членов НАТО;

а также Украины и Марокко, которые присоединятся как наблюдатели.

Коротко о последних учениях ВСУ

17 ноября морские пехотинцы провели батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. Они состоялись на полигоне боевой подготовки в Херсонской области, вблизи границы с оккупированным Крымом.

13 ноября в акватории Черного моря корабли ВМС ВСУ провели тренировку типа PASSEX. К украинским морякам присоединились военные США, Турции и Румынии. Задействовали также флагман 6 флота Штатов корабль управления Mount Whitney и американскую авиацию – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет.

31 октября боевые подразделения украинских пограничников провели масштабные учения на Донбассе. Упражнялись в учебных стрельбах из разных видов вооружения, а также совершенствовании навыков по инженерной подготовке и тактической медицине.

Полный текст публикации ВМС ВСУ:

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move – 2022

В Одессе состоялась конференция по планированию концепции командно-штабного обучения НАТО Dynamic Move-2022.

"Было определено, что противоминные учения Dynamic Move – 2022 ориентировочно будут проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году также происходило планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", – объясняет старший офицер командования подготовки Командования ВМС ВСУ капитан 2 ранга Артем Матвиенко. – "Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию".

Запланировано, что в обучении будут участвовать представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут приобщаться к Dynamic Move – 2022 как наблюдатели.