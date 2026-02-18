Україна ввела санкції проти Лукашенка

У середу, 18 лютого, Україна офіційно застосувала санкційний пакет проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Сталося це через його систематичне сприяння вбивствам українців та підігрування Росії.

Про таке розповів президент Володимир Зеленський. На його офіційному сайті вже з'явився відповідний указ. Він зазначив, що робота з активізації протидії цьому буде нарощуватися для глобального ефекту.

Актуально П'ять підрядників Міноборони підживлюють режим Лукашенка: деталі резонансного розслідування

Які деталі запровадження санкцій?

Глава держави розповів, що у другій половині 2025 року Росія розмістила на території Білорусь мережу ретрансляторів для керування ударними безпілотниками. Це суттєво розширило можливості ворога атакувати північ України від Київської області до Волині.

Зазначимо, частину ударів, зокрема по енергетичних об'єктах і залізниці в регіонах України, росіяни не змогли б завдати без допомоги Білорусі.

Окрім того, до забезпечення російської воєнної машини залучили понад три тисячі білоруських підприємств, які постачають техніку, обладнання та критично важливі комплектуючі. Зокрема мовиться про елементи для виробництва ракет, що застосовуються для обстрілів українських міст і сіл.

Паралельно триває підготовка інфраструктури для можливого розміщення в Білорусі ракет середньої дальності "Орешник", що становить загрозу не лише для України, а й для інших європейських країн.

Президент наголосив, що Лукашенко не лише надав територію для потенційного розгортання цього озброєння – білоруські підприємства вже торік забезпечували Росію ключовими вузлами, компонентами та виробничою базою для цієї системи, така співпраця триває й у 2026 році.

Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни,

– підкреслив Зеленський.

Він також додав, що це потягне за собою "особливі наслідки".

Які заяви звучали з Білорусі останнім часом?