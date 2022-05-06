Україна завдала удару по крейсеру "Москва" завдяки даним розвідки США, – ЗМІ

Збройні Сили України атакували крейсер "Москва" після того, як отримали дані про його точне розміщення. Цю інформацію Україні надала розвідка США.

Однак Штати не брали участі в ухваленні рішення атакувати російський корабель. Про це повідомляє американська преса з посиланням на анонімних чиновників США.

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Україна атакувала "Москву", завдяки даним розвідки США

Розвідувальні дані, якими поділилися США, допомогли Україні потопити російський крейсер "Москва",

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що на борту корабля було від 418 до 618 людей. Досі точно невідома остаточна кількість жертв, адже офіційна Москва постійно змінювала риторику.

США не ухвалювали рішення атакувати "Москву"

Анонімні чиновники з США заявили, що атака на корабель сталась після того, як українські військові запитали американців про корабель, який пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Після цього розвідка Штатів:

ідентифікувала його як "Москву";

допомогла підтвердити його місцезнаходження, після чого українці поцілили в корабель.

"США не знали заздалегідь, що Україна збирається атакувати "Москву", і не причетні до рішення про удар", – запевнили американські чиновники.

Вони пояснили, що рішення щодо ракетної атаки на корабель ухвалювала Україна.

Пентагон відхрестився від інформації, що надає дані про розміщення генералів Росії

Видання The New York Times написало, що саме розвідувальні дані США про пересування та розміщення підрозділів російських окупантів, які ті надали ЗСУ, дозволили українцям атакувати і вбивати багатьох російських генералів. Зокрема мовиться орієнтовно про 12 осіб.

Натоміть у цей же день Пентагон спростував цю інформацію. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що розвідка США не передає Україні дані про місцезнаходження високопоставлених російських воєначальників.

Ми не надаємо розвідданих про місцезнаходження вищих воєначальників на полі бою,

– заявив Кірбі на брифінгу.

Представник Міноборони США відмовився розповідати про конкретні приклади обміну розвідданими з трибуни, проте запевнив:

США надають розвідувальні дані на полі бою, щоб допомогти Україні захиститись;

розвідка США не надає розвідувальної інформації про розташування вищих військових керівників на полі бою;

не бере участі в ухваленні рішень щодо цілей українських військових.

Джон Кірбі пояснив, що Київ поєднує розвідку з кількох джерел, щоб ухвалювати рішення на полі бою.

"Україна поєднує інформацію, яку ми та інші партнери надаємо, з розвідувальною інформацією, яку вони самі збирають, а потім вони самі ухвалюють рішення і вживають власні дії", – пояснив представник Пентагону.

Основне про атаку на "Москву" у Чорному морі

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