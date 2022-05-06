Украина нанесла удар по крейсеру "Москва" благодаря данным разведки США, – СМИ

Вооруженные Силы Украины атаковали крейсер "Москва" после того, как получили данные о его точном размещении. Эту информацию Украине предоставила разведка США.

Однако Штаты не участвовали в принятии решения атаковать российский корабль. Об этом сообщает американская печать со ссылкой на анонимных чиновников США.

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Украина атаковала "Москву" благодаря данным разведки США

Разведывательные данные, которыми поделились США, помогли Украине потопить российский крейсер "Москва",

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на борту корабля было от 418 до 618 человек. До сих пор точно неизвестно окончательное количество жертв, ведь официальная Москва постоянно меняла риторику.

США не принимали решение атаковать "Москву"

Анонимные чиновники из США заявили, что атака на корабль произошла после того, как украинские военные спросили американцев о корабле, который плывет в Черном море к югу от Одессы. После этого разведка Штатов:

идентифицировала его как "Москву";

помогла подтвердить его местонахождение, после чего украинцы попали в корабль.

"США не знали заранее, что Украина собирается атаковать "Москву", и не причастны к решению об ударе", – заверили американские чиновники.

Они объяснили, что решение о ракетной атаке на корабль принимала Украина.

Пентагон открестился от информации, предоставляющей данные о размещении генералов России

Издание The New York Times написало, что именно разведывательные данные США о передвижении и размещении подразделений российских оккупантов, которые предоставили ВСУ, позволили украинцам атаковать и убивать многих российских генералов. В частности говорится ориентировочно о 12 человек.

В этот же день Пентагон опроверг эту информацию. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разведка США не передает Украине данные о местонахождении высокопоставленных российских военачальников.

Мы не предоставляем разведданных о местонахождении высших военачальников на поле боя,

– заявил Кирби на брифинге.

Представитель Минобороны США отказался рассказывать о конкретных примерах обмена разведданными с трибуны, однако заверил:

США предоставляют разведывательные данные на поле боя, чтобы помочь Украине защититься;

разведка США не предоставляет разведывательной информации о расположении высших военных руководителей на поле боя;

не принимает участия в принятии решений по целям украинских военных.

Джон Кирби объяснил, что Киев объединяет разведку из ряда источников, чтобы принимать решения на поле боя.

"Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведывательной информацией, которую они сами собирают, а затем они сами принимают решения и принимают собственные действия", – пояснил представитель Пентагона.

Основное об атаке на "Москву" в Черном море

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