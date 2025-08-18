В Україні увечері 18 серпня лунала масштабна повітряна тривога. У Росії було зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу 18 серпня?

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– писали у Повітряних силах о 19:21.

Моніторингові канали уточнювали, що виліт був із Саваслейки. Винищувач тримав курс в бік потенційних пускових рубежів.

Невдовзі МіГ пішов на посадку, по Україні пішли відбої.

Відбій загрози МіГ-31К по областях,

– написали у Повітряних силах о 19:39.

Які характеристики МіГ-31К? МіГ-31 – перший радянський винищувач 4 покоління. Раніше він був призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Тепер він періодично тероризує Україну аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".



Характеристики цього винищувача: швидкість до 3 400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.



Після злету МіГ-31 повітряну тривогу оголошують по всій Україні через те, що "Кинджали" мають дальність до 2 000 кілометрів.

Що відомо про останні обстріли з МіГ-31К?