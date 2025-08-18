В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К

В Украине вечером 18 августа раздается масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал"

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– написали в Воздушных силах в 19:21.

Мониторинговые каналы уточнили, что вылет был с Саваслейки. Истребитель держит курс в сторону потенциальных пусковых рубежей.

МиГ-31К – носитель аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".