18 августа, 19:22
В Украине масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет МиГ-31К
В Украине вечером 18 августа раздается масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!
– написали в Воздушных силах в 19:21.
Мониторинговые каналы уточнили, что вылет был с Саваслейки. Истребитель держит курс в сторону потенциальных пусковых рубежей.
МиГ-31К – носитель аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".