Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу 18 серпня?

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– писали у Повітряних силах о 19:21.

Моніторингові канали уточнювали, що виліт був із Саваслейки. Винищувач тримав курс в бік потенційних пускових рубежів.

Невдовзі МіГ пішов на посадку, по Україні пішли відбої.

Відбій загрози МіГ-31К по областях,

– написали у ПС о 19:39.