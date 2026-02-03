В Україні лунала масштабна тривога: злітали МіГ-31К

В Україні увечері 3 лютого була оголошена масштабна тривога. У Росії злітали МіГ-31К.

Була загроза застосування ворожих ракет, тож українців просили перебувати в укриттях до відбою. Про це пишуть Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу 3 лютого?

Повітряна тривога почала ширитися Україною приблизно о 18:58.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– писали у Повітряних силах.

Монітори зазначали, що у повітрі перебувають щонайменше 3 – 4 борти. Один із них злетів ще за пів години до оголошення повітряної тривоги.

О 19:02 Повітряні сили повідомили про ціль курсом на Харків.

Згодом монітори писали уже про 3 ракети. Однак, за їхніми даними, по Харківщині відпрацювали з РСЗВ Торнадо-С.

А МіГи, ймовірно, проводили тренування.

Уже о 19:18 країною пішли відбої.

Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління. Його призначення – перехоплювати крилаті ракети та інші складні повітряні цілі. Та сьогодні Росія тероризує ним Україну, запускаючи з нього аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".



Швидкість МіГ-31 – до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.



Після злету цього винищувача повітряну тривогу оголошують по всій території Україні, бо "Кинджали" мають дальність до 2000 кілометрів. Ці ракети важко збивати протиповітряній обороні.

Останні атаки на Україну