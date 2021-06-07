Україні не варто розраховувати на Німеччину, – Фейгін

Німеччина ніколи не була важливим союзником України у питанні гарантування безпеки. Зважаючи на це, українській державі не варто розраховувати на її допомогу.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що європейські партнери не є тими гарантами, які б забезпечили суверенітет України. Як він зауважив, якби територіальна цілісність української держави залежала від Німеччини, то її вже давно б не було.

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Україні не варто чекати на допомогу

За словами Фейгіна, Німеччина не несе основне навантаження у питанні гарантування безпеки України. На його думку, через це не варто плекати ілюзій та чекати на допомогу німецької держави.

Що стосується Німеччини, то на неї навіть не розраховуйте. Німеччина й до цього не була важливим союзником Києва та Вашингтона у питанні гарантування безпеки,

– наголосив правозахисник.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив , що деякі європейські країни, які є потужними гравцями, досі зацікавлені у співпраці з Росією. Зокрема, це Німеччина та Франція.

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США вирішили поступитися Німеччині

Фейгін зауважив, що зараз влада США вирішила поступитися Німеччині у її прагненні добудувати "Північний потік-2" й, можливо, запустити газопровід.

Як він зазначив, там вирішили не сваритися з німцями та Євросоюзом і загалом підтримувати євроатлантичну солідарність.

Інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

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