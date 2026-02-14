"Найгірше почути, що підрозділи ППО пусті": Зеленський розповів про критичну нестачу ракет

Президент Володимир Зеленський повідомив про критичну нестачу ракет у підрозділах протиповітряної оборони України. За його словами, ППО змушена використовувати всі ресурси для відбиття атак Росії, тоді як поповнення не завжди встигає надходити вчасно.

Пріоритетом для України залишається ефективна протидія російським повітряним атакам. Про це Володимир Зеленський розповів під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Що сказав Зеленський про нестачу ракет для ППО?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з найгірших новин для керівництва держави є доповідь про повне вичерпання ракет у підрозділах протиповітряної оборони. За його словами, ППО змушена використовувати наявні ресурси для відбиття масованих атак Росії, однак поповнення не завжди встигає надходити вчасно.

Зеленський наголосив, що іноді нові ракети вдається доставити безпосередньо перед черговими ударами, а подекуди – буквально в останній момент. Він також зазначив, що ракети ППО, які Україна отримала у неділю, вже були повністю використані до четверга.

Окремо президент подякував міжнародним партнерам за підтримку, проте зауважив, що процес надання сучасного озброєння часто затягується на місяці й роки. За його словами, у війні не можна втрачати жодного дня чи можливості захистити життя людей.

Що ще важливого розповів Володимир Зеленський під час свого виступу?