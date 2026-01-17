Між депутатами напруження, – політолог оцінив, наскільки серйозною є політична криза в Україні

В Україні розпочались серйозні корупційні розслідування. Це може посилити політичну кризу в нашій державі, з огляду на напруження в парламенті через це.

Детективи НАБУ використовують різноманітні методи, щоб викрити корупційні схеми у Верховній Раді. Зокрема шукають інформаторів, які б допомагали у цьому. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що під куполом парламенту це викликає тотальне занепокоєння.

Коли в Україні почалась політична криза?

Олег Саакян вважає, що зараз у Верховній Раді сильне психологічне напруження, адже частина депутатського корпусу емоційно вигоріла.

Ті, хто приходили на депутатський термін і планували своє життя, фактично перебувають у стані заручників ситуації. Їм вистачає гідності, щоб не "дезертувати" з парламенту. Якщо людина реально працює, то депутатська діяльність займає 24/7. Таких депутатів у парламенті не більшість, але і серед них є певне напруження,

– сказав він.

Тому виникає ситуація, що ті, хто до Верховної Ради прийшли збагачуватись і займатися корупцією, сидять і непокояться через те, що НАБУ і САП їх шукає. Ті ж, хто намагаються реально працювати на благо країни, розуміють, що це "полювання" ускладнює і без того нелегкий робочий процес.

Крім того, за словами політолога, продовжуються політичні баталії між владою та опозицією.

Все це створює складну ситуацію, яка множиться парламентською кризою, яка була ще до справи Міндіча,

– зауважив він.

Олег Саакян підсумував, що у Верховній Раді накопичилось багато внутрішніх проблем, які зараз виходять назовні і які треба виправляти.

Що відомо про корупцію в парламенті?