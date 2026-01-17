Между депутатами напряжение, – политолог оценил, насколько серьезным является политический кризис в Украине
- В Украине начались серьезные коррупционные расследования, которые вызвали напряжение в парламенте.
- Политолог Олег Саакян отмечает, что в Верховной Раде есть внутренние проблемы, которые затрудняют работу депутатов и углубляют политический кризис.
В Украине начались серьезные коррупционные расследования. Это может усилить политический кризис в нашем государстве, учитывая напряжение в парламенте из-за этого.
Детективы НАБУ используют различные методы, чтобы разоблачить коррупционные схемы в Верховной Раде. В частности ищут информаторов, которые бы помогали в этом. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что под куполом парламента это вызывает тотальное беспокойство.
Когда в Украине начался политический кризис?
Олег Саакян считает, что сейчас в Верховной Раде сильное психологическое напряжение, ведь часть депутатского корпуса эмоционально выгорела.
Те, кто приходили на депутатский срок и планировали свою жизнь, фактически находятся в состоянии заложников ситуации. Им хватает достоинства, чтобы не "дезертировать" из парламента. Если человек реально работает, то депутатская деятельность занимает 24/7. Таких депутатов в парламенте не большинство, но и среди них есть определенное напряжение,
– сказал он.
Поэтому возникает ситуация, что те, кто в Верховную Раду пришли обогащаться и заниматься коррупцией, сидят и беспокоятся из-за того, что НАБУ и САП их ищет. Те же, кто пытаются реально работать на благо страны, понимают, что эта "охота" усложняет и без того нелегкий рабочий процесс.
Кроме того, по словам политолога, продолжаются политические баталии между властью и оппозицией.
Все это создает сложную ситуацию, которая умножается парламентским кризисом, который был еще до дела Миндича,
– отметил он.
Олег Саакян подытожил, что в Верховной Раде накопилось много внутренних проблем, которые сейчас выходят наружу и которые надо исправлять.
Что известно о коррупции в парламенте?
НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу в Верховной Раде. Депутаты голосовали по чужим указаниям и получали за это деньги. Платили им по-разному – от 2 до 20 тысяч долларов.
Юлии Тимошенко вручили подозрение о коррупционной деятельности. Председатель фракции "Батькивщина" сообщила, что в их офисе продолжались обыски. По ее словам, там вроде бы ничего не нашли.
Тимошенко подозревают в подкупе народных депутатов. Есть записи, на которых она договаривается о взятках, однако депутат называет их сфальсифицированными. Тимошенко считает, что Игорь Копытин, нардеп от "Слуг", "сдал" ее НАБУ.