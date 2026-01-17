Между депутатами напряжение, – политолог оценил, насколько серьезным является политический кризис в Украине

В Украине начались серьезные коррупционные расследования. Это может усилить политический кризис в нашем государстве, учитывая напряжение в парламенте из-за этого.

Детективы НАБУ используют различные методы, чтобы разоблачить коррупционные схемы в Верховной Раде. В частности ищут информаторов, которые бы помогали в этом. Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что под куполом парламента это вызывает тотальное беспокойство.

Когда в Украине начался политический кризис?

Олег Саакян считает, что сейчас в Верховной Раде сильное психологическое напряжение, ведь часть депутатского корпуса эмоционально выгорела.

Те, кто приходили на депутатский срок и планировали свою жизнь, фактически находятся в состоянии заложников ситуации. Им хватает достоинства, чтобы не "дезертировать" из парламента. Если человек реально работает, то депутатская деятельность занимает 24/7. Таких депутатов в парламенте не большинство, но и среди них есть определенное напряжение,

– сказал он.

Поэтому возникает ситуация, что те, кто в Верховную Раду пришли обогащаться и заниматься коррупцией, сидят и беспокоятся из-за того, что НАБУ и САП их ищет. Те же, кто пытаются реально работать на благо страны, понимают, что эта "охота" усложняет и без того нелегкий рабочий процесс.

Кроме того, по словам политолога, продолжаются политические баталии между властью и оппозицией.

Все это создает сложную ситуацию, которая умножается парламентским кризисом, который был еще до дела Миндича,

– отметил он.

Олег Саакян подытожил, что в Верховной Раде накопилось много внутренних проблем, которые сейчас выходят наружу и которые надо исправлять.

Что известно о коррупции в парламенте?