Юлия Тимошенко заявила, что опубликованные НАБУ пленки, на которых она якобы договаривается о голосовании в Раде за взятки, сфальсифицированы. По словам нардепа, такого разговора никогда не было, передает 24 Канал.

В то же время Юлия Тимошенко "узнала" своего собеседника на аудиозаписи. Она говорит, что в это время встречалась с Игорем Копытиным, нардепом от "Слуг" и членом Комитета Рады по вопросам нацбезопасности. В материалах дела он был зашифрован как "Мазур".

Лидер партии "Батькивщина" заявила, что Копытин находится под давлением антикоррупционного бюро из-за имеющегося в отношении него уголовного дела. Именно поэтому он якобы выполнял поручение НАБУ.

Кроме того, Тимошенко сообщила, что Копытин сам инициировал встречи с ней и выражал нежелание в дальнейшем работать с парламентским большинством и оставаться во фракции "Слуга народа".

По ее словам, он объяснял это принятием, по его мнению, антиукраинских законов и предлагал сотрудничество.

В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что ее политическая сила открыта к взаимодействию с депутатами, которые не поддерживают законопроекты, что, по ее убеждению, противоречат национальным интересам.

Она также добавила, что Копытин был заинтересован в закрытии своего уголовного дела.

Обратите внимание! Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал заявление Тимошенко в суде, что вместе с ней на аудиозаписях НАБУ фигурирует Игорь Копытин. По словам Арахамии, партии об этом ничего не известно. В то же время он уточнил, что Копытин является "одним из наиболее дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции". Об этом пишет УП.

Напомним, что прокуратура будет просить для Тимошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 50 миллионов гривен.

Что известно о деле Тимошенко?