Україною прокотилися масштабні перевірки через ухилення від мобілізації: які результати

В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації: йдеться про десятки епізодів підроблення медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю, а також інші підстави. Підозри отримали 110 цивільних осіб та військовослужбовців.

Про це повідомила Національна поліція України.

Читайте також Чи законна мобілізація в Україні: Міноборони пояснило, чому відбувається призов

Що вдалося викрити поліції?

Правоохоронці провели 128 обшуків на території 20 областей в межах шостого етапу масштабної спецоперації "Опікун".

Під час перевірок з'ясувалося, що в низці випадків особи, за якими нібито здійснювався догляд, не мали встановленої інвалідності або не потребували постійної допомоги. В інших епізодах медичні документи містили неправдиві відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.

Правоохоронці також встановили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати,

– повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці вилучили у зловмисників гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками підроблення, а також чорнові записи.

Підозри отримали понад 100 людей / Фото: Нацполіція

Наразі дії фігурантів кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, ухилення від військової служби та мобілізації, самовільне залишення військової частини, підроблення документів і шахрайство.

Санкції окремих статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Хто з українців може втратити відстрочку?