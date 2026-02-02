Укр Рус
2 февраля, 19:59
По Украине прокатились масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: какие результаты

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Украине разоблачили схемы уклонения от мобилизации, подозрения получили 110 человек.
  • Во время спецоперации "Опекун" провели 128 обысков в 20 областях, изъяли фальшивые медицинские документы и другие доказательства.

В Украине разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: речь идет о десятках эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью, а также других основаниях. Подозрения получили 110 гражданских лиц и военнослужащих.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Что удалось разоблачить полиции?

Правоохранители провели 128 обысков на территории 20 областей в рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун".

Во время проверок выяснилось, что в ряде случаев лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной помощи. В других эпизодах медицинские документы содержали ложные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Правоохранители также установили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты, 
– сообщили в Нацполиции.

Правоохранители изъяли у злоумышленников деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, врачебные печати, медицинскую документацию с признаками подделки, а также черновые записи.

Подозрения получили более 100 человек / Фото: Нацполиция

Сейчас действия фигурантов квалифицируют по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделка документов и мошенничество.

Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Кто из украинцев может потерять отсрочку?

  • Отсрочка от мобилизации теряет силу после окончания установленного срока действия. Также бронирование прекращается, если предприятие, учреждение или организация прекращает выполнять работы или предоставлять услуги для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.
     

  • Аналогичный сценарий касается случаев, когда компанию лишают статуса критически важной для экономики и жизнеобеспечения.
     

  • Отдельными основаниями для аннулирования является временное приостановление трудового договора, обоснованное представление руководителя учреждения, а также предоставление отсрочки по другим причинам.