По Украине прокатились масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: какие результаты
- В Украине разоблачили схемы уклонения от мобилизации, подозрения получили 110 человек.
- Во время спецоперации "Опекун" провели 128 обысков в 20 областях, изъяли фальшивые медицинские документы и другие доказательства.
В Украине разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации: речь идет о десятках эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью, а также других основаниях. Подозрения получили 110 гражданских лиц и военнослужащих.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Что удалось разоблачить полиции?
Правоохранители провели 128 обысков на территории 20 областей в рамках шестого этапа масштабной спецоперации "Опекун".
Во время проверок выяснилось, что в ряде случаев лица, за которыми якобы осуществлялся уход, не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянной помощи. В других эпизодах медицинские документы содержали ложные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.
Правоохранители также установили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты,
– сообщили в Нацполиции.
Правоохранители изъяли у злоумышленников деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, врачебные печати, медицинскую документацию с признаками подделки, а также черновые записи.
Подозрения получили более 100 человек / Фото: Нацполиция
Сейчас действия фигурантов квалифицируют по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, уклонение от военной службы и мобилизации, самовольное оставление воинской части, подделка документов и мошенничество.
Санкции отдельных статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Кто из украинцев может потерять отсрочку?
Отсрочка от мобилизации теряет силу после окончания установленного срока действия. Также бронирование прекращается, если предприятие, учреждение или организация прекращает выполнять работы или предоставлять услуги для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.
Аналогичный сценарий касается случаев, когда компанию лишают статуса критически важной для экономики и жизнеобеспечения.
Отдельными основаниями для аннулирования является временное приостановление трудового договора, обоснованное представление руководителя учреждения, а также предоставление отсрочки по другим причинам.