Україна розробила лазерну систему ППО Sunray, – The Atlantic
- Українські інженери розробили лазерну систему ППО Sunray, яка може встановлюватися у багажник пікапа та безшумно знищувати дрони.
- Система Sunray коштує сотні тисяч доларів, що значно менше за американські аналоги, і є частиною швидкого розвитку українських технологій для захисту від ворожих безпілотників.
Українські інженери розробили та протестували нову лазерну систему озброєння, покликану захищати цивільне населення від атак російських безпілотників. Роботу комплексу під назвою Sunray продемонстрували журналісту Саймону Шустеру.
Про це повідомило видання The Atlantic.
Що відомо про українську лазерну систему ППО Sunray?
За словами журналіста Саймона Шустера, зовні установка Sunray нагадує аматорський телескоп із камерами та може встановлюватися у багажник звичайного пікапа. Система працює безшумно й без видимого лазерного променя. Під час демонстраційного випробування промінь за лічені секунди підпалив дрон, після чого той упав.
Розробники, імена яких не розкривають із міркувань безпеки, повідомили, що працювали над створенням лазерної ППО близько двох років, інвестувавши в проєкт кілька мільйонів доларів.
За їхніми оцінками, вартість однієї установки може сягати кількох сотень тисяч доларів. Для порівняння, американську лазерну систему Helios від Lockheed Martin для ВМС США створювали в межах контракту на 150 мільйонів доларів.
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров пояснив різницю у вартості особливими умовами роботи українських розробників під час повномасштабної війни.
Для них (американських компаній, – 24 Канал) це робота. Вони це роблять. Вони отримують гроші. У нас є ще один компонент: потреба вижити. Тому ми рухаємося швидше,
– зазначив він.
Окрім Sunray, журналіст також згадав інші українські інновації: 3D-друкований дрон-перехоплювач P1-Sun.
Зазначається, що ці дрони вже були використані для знищення понад 1000 цілей, включаючи понад 700 "Шахедів". До кінця 2026 року ЗСУ зможуть розмістити їх по всій країні для миттєвого запуску, як тільки радар виявить ворожі безпілотники.
Також Шустер побачив аналог російської ракети ППО, колісні роботизовані платформи з бойовими модулями та інші розробки.
На думку Саймона Шустера, динаміка розвитку цих технологій свідчить про те, що Україна може невдовзі суттєво зменшити загрозу від масованих атак російських безпілотників.
Яку ще зброю проти російських дронів розробили в Україні?
Прикордонники на Чернігівщині використовують дистанційно керовану кулеметну установку "Тандем" для знищення російських дронів "Шахед" і "Молнія".
В Україні розширюють застосування дронів-перехоплювачів, розглядаючи їх як більш економічну альтернативу зенітним ракетам. У 2025–2026 роках Міністерство оборони планує вивести виробництво таких безпілотників на рівень десятків тисяч одиниць. Йдеться про високошвидкісні БПЛА з системами автоматичного наведення, спеціально створені для перехоплення та знищення ударних дронів у повітрі.
Паралельно Україна розвиває цифрові системи управління повітряною обороною, зокрема модуль Mission Control у межах платформи DELTA. Ця розробка дозволяє в реальному часі координувати роботу ППО, дронів і сенсорів, швидше виявляти повітряні загрози та ухвалювати рішення.