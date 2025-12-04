Росія відправляє українських дітей до таборів "перевиховання" у КНДР, – правозахисники

Окупанти продовжують примусово вивозити українських дітей із тимчасово окупованих територій до так званих таборів "перевиховання". Такі установи працюють не лише в Росії та Білорусі, а й у Північній Кореї.

Всього зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей системно русифікують і мілітаризують. Про це повідомила експертка Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США, передає 24 Канал.

Що відомо про дитячі табори в КНДР?

Табори розташовані на тимчасово окупованих територіях України, у Росії, Білорусі та КНДР.

Під час виступу вона продемонструвала фото 12-річного Міші з окупованої частини Донеччини та 16-річної Лізи з тимчасово окупованого Сімферополя. Правозахисниця заявила, що російська сторона відправила обох до табору Сонгдовон у Північній Кореї – за дев’ять тисяч кілометрів від їхніх домівок.



Катерина Рашевська демонструє фото викрадених дітей / Скриншот

У таборі, за її словами, дітей навчали "знищувати японських військових" та знайомили з корейськими ветеранами, які у 1968 році нападали на американський корабель "Пуебло".

Росія називає вивезення українських дітей "евакуацією". Однак Рашевська нагадала, що міжнародне гуманітарне право передбачає низку чітких вимог.

Країна-агресор зобов'язана сприяти возз'єднанню дітей із родинами, надавати списки евакуйованих дітей Міжнародному комітету Червоного Хреста та регулярно перевіряти необхідність їхнього перебування поза домівками. Коли така потреба зникає, дітей мають негайно повернути,

– зазначила вона.

Правозахисниця підкреслила, що Росія не виконала жодної з цих міжнародних норм.

Що відомо про викрадення українських дітей Росією?