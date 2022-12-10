"Ми дуже жадібні": українці матимуть на озброєнні дрони-камікадзе з можливістю повернення

Збройні Сили незабаром можуть отримати нові роботизовані безпілотні літальні апарати. Детально про новий ударний дрон розповів представник Укроборонпрому Олег Болдирєв.

Експерти зазначають, що у країн Заходу поступово виникає дефіцит озброєння, але, вочевидь, поки українській армії перейматись щодо цього не варто, адже найближчим часом у неї з'являться нові ударні дрони. Ба більше, глава оборонного концерну Болдирєв впевнений, що ця війна рухається в сторону битви роботизованих безпілотних систем, а їх наша держава скоро матиме достатньо.

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Розробка схожа на іранські "шахіди"

За словами глави Укроборонпрому, дрон уже практично готовий та наразі проходить випробування. Цей вид озброєння схожий на іранські дрони-камікадзе, але має певні особливості, які роблять його унікальним.

Він (безпілотник – 24 Канал) уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть "камікадзе" із можливістю повернення,

– сказав він.

Можливість "повернення" означає, що дрони не лише одноразово атакуватимуть ворожі цілі, а зможуть це робити декілька разів. Укроборонпром також зазначає, що дальність дронів – 1 000 кілометрів, а вага бойової частини безпілотника – 75 кілограмів.

Частково дрони виготовляють з іноземних комплектуючих

Під час інтерв'ю Болдирєв озвучив дуже важливу думку щодо того, чи зможуть дрони змінити перебіг війни. Він зазначив, що будь-яка кількість безпілотників, якщо їх, звісно, не кілька мільйонів, не зможе переламати перебіг війни. Однак, що точно, – ці дрони суттєво вплинуть на "правила" бойових дій.

Наразі майже усі БПЛА виготовляють з частково з іноземних деталей. Це тому, що поки в нашої держави не має змоги збирати, скажімо, відеокамери потрібного розширення. Однак є те, що Україна робить сама, зокрема, збирає безпілотники та створює для них програмне забезпечення.

Але все зібрати, покласти все у планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ – це українське,

– констатував Болдирєв.

Також він наголосив, що всі виробники зброї зараз мають рідкісну можливість створити чи то пристрій, чи то дрон, чи то інший вид озброєння і випробовувати його просто-таки "у реальному часі" – тобто протягом декількох тижнів на фронті.

Нагадаємо, нещодавно 24 Канал писав про установки протиповітряної оборони, які зараз вкрай необхідні Збройним Силам. Йдеться, звісно, про ЗРК Patriot, які допоможуть закрити українське небо від російських дронів іранського виробництва та ракет. Поки НАТО вагається, чи надавати Києву ці системи ППО, боячись ескалації, але така позиція, очевидно, є абсурдною.