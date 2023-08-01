Росія навіть не здогадується: на що здатні українські надводні дрони та аналог HIMARS

В Україні активніше почали виробляти власне озброєння. Воно – нічим не гірше, аніж зброя західного зразка. Росії варто приготуватись, адже вона іще не бачила усіх наших можливостей.

Важливим кроком є й демонстрація новітніх українських розробок. Не лише для Росії, а й для наших партнерів. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк.

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Рецепт успіху – комбінований підхід

Росіяни бояться за Керченський міст. Його додатково вирішили захистити спеціальними боновими загородженнями. Вони буцімто мають захистити незаконну споруду від атак надводними дронами.

"Навіть найміцніша фортеця не зможе вистояти, якщо до неї буде комбінований підхід. Першого разу (8 жовтня 2022 року – 24 Канал) Україна використала автівку для підриву, вдруге – були застосовані дрони", – зауважив Валерій Кондратюк.

Владімір Путін раніше впевнено стверджував, що Кримський міст – ціль, яку охороняють найбільше. Насправді ж Україна переконала в тому, що це – лише пусті слова.

Ні протиповітряна оборона, ні баржа біля мосту зі спеціальними радарними пастками не допомогли захистити Кримський міст. Навіть натреновані дельфіни – і ті не посприяли обороні.

Ми завжди шукатимемо нові можливості. Мовиться не лише про ракетні атаки, які ще не використовувались по мосту. За певних обставин ми використовували західну зброю. Але це не означає, що українські розробки не дозволяють зробити це,

– наголосив ексочільник ГУР.

Зауважимо, що остання атака на Кримський міст відбулась за використання якраз нових українських морських дронів.

Валерій Кондратюк про українське озброєння: дивіться відео

Нові морські дрони України

До слова, CNN першими отримали доступ на базу ВМС України, де військові тестують одну з найсекретніших розробок – надводні дрони Magura V5. Вони важать до 1000 кілограмів, несуть до 300 кілограмів вибухівки, запас ходу – до 800 кілометрів.

Максимальна швидкість морських дронів – 80 кілометрів на годину.

Це було дуже важливо показати для Заходу, що саме українські розробки використовують для подібних ударів. Досі Захід зберігає дуже обережний підхід до використання своєї зброї, до використання по цілях Росії,

– зазначив Кондратюк.

Ймовірно, саме тому прийняли непросте рішення – допустити журналістів на українську базу. Аби показати, що використовують не західну зброю, а українського виробництва.

"Те, що ми робимо такі речі, створює для нас додаткові можливості", – підкреслив генерал-лейтенант.

Особливо важливо це після виходу Росії із зернової угоди та її заяви про атакування будь-яких суден, що рухатимуться до портів України. Ми відповіли тією ж монетою. Україна зберігає право атакувати судна, що рухатимуться до портів Росії.

Зауважимо, Росія – це другий у світі імпортер нафти. 40% перевезень проходять якраз через Чорне море. Тож нова українська розробка стане справжньою небезпекою як для ворожої портової інфраструктури, так і для Чорноморського флоту.

Аналог HIMARS

Однак в України є й інші види озброєння, які розробляли давніше. Хоч, на жаль, вони не були доведені до масового виробництва. Мовиться, до речі, не про ракети "Грім-2", які можуть бути запущені на відстань 1000 кілометрів.

Одна з головних наших розробок "Вільха" – ракетний снаряд, який використовують як американський аналог HIMARS. Тобто це українська розробка HIMARS. Кожна ракета, яку випускають з "Вільхи", летить за своєю ціллю,

– розповів Кондратюк.

Головним завданням для українських розробок зараз є введення їх у серійний випуск.

Натомість зброю західного зразка, до прикладу, ATACMS, які можуть надати Україні, використовуватимуть не для атак по Кримському мосту. Важливими цілями для них можуть стати командні пункти, логістичні центри росіян. Це суттєво послабить російську оборону.

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