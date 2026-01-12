РЕБи не страшні: бійці показали вражаючу роботу українського дрона "Дартс"

На фронті на межі Харківської та Донецької областей бійці 66 ОМБ імені князя Мстислава Хороброго застосовують на полі бою український дрон-камікадзе "Дартс". Його збирає інженер неподалік позицій.

"Дартс" може долати 30 кілометрів, знищуючи ворожі цілі. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що на його роботу не впливає ворожа РЕБ.

Як український дрон "Дартс" допомагає бійцям на фронті?

Ударний дрон "Дартс" українського виробництва – досить простий, але вправний. Його військові використовують на середню дальність. За допомогою цього безпілотника відбувається ліквідація живої сили противника, розбиття російських колон та позицій армії окупантів.

Важливий плюс – ворожі системи РЕБ не бачать цей дрон. Це дуже допомагає нашим військовим. Виліт, який ми знімали, закінчився успішно – знищив колону російської техніки,

– зазначила Черненко.

Командир екіпажу БпЛА "Рекс" розповів, що "Дартс" здатний літати на відстань понад 30 кілометрів. Недалеко від позиції на майстерні працює інженер, який облаштовує дрон. Після цього бійці мають змогу приїхати, забрати його і вже використовувати на полі бою.

"Роботи багато, працюємо кожного дня. Сьогодні, наприклад, був невеликий ворожий наступ. Ми працювали по ворожій техніці і знищили її. Успішна робота дрона залежить від погодних умов та БК", – розповів пілот БпЛА "Ворон".

Українські військові потребують безпілотники, щоб ефективно знищувати ворога.

Кореспондентка з Харкова додала, що бійці 66 ОМБ випробували вже безліч безпілотників та жартують, що в майбутньому також хочуть спробувати працювати з далекобійними дронами, щоб вражати об'єкти на території Росії.

