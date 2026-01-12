РЭБы не страшны: бойцы показали впечатляющую работу украинского дрона "Дартс"

На фронте на границе Харьковской и Донецкой областей бойцы 66 ОМБ имени князя Мстислава Храброго применяют на поле боя украинский дрон-камикадзе "Дартс". Его собирает инженер неподалеку от позиций.

"Дартс" может преодолевать 30 километров, уничтожая вражеские цели. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что на его работу не влияет вражеская РЭБ.

Смотрите также Кони со Starlink, – военный шокировал "инновациями" россиян на фронте

Как украинский дрон "Дартс" помогает бойцам на фронте?

Ударный дрон "Дартс" украинского производства – достаточно простой, но умелый. Его военные используют на среднюю дальность. С помощью этого беспилотника происходит ликвидация живой силы противника, разбитие российских колонн и позиций армии оккупантов.

Важный плюс – вражеские системы РЭБ не видят этот дрон. Это очень помогает нашим военным. Вылет, который мы снимали, закончился успешно – уничтожил колонну российской техники,

– отметила Черненко.

Командир экипажа БпЛА "Рекс" рассказал, что "Дартс" способен летать на расстояние более 30 километров. Недалеко от позиции на мастерской работает инженер, который обустраивает дрон. После этого бойцы могут приехать, забрать его и уже использовать на поле боя.

"Работы много, работаем каждый день. Сегодня, например, было небольшое вражеское наступление. Мы работали по вражеской технике и уничтожили ее. Успешная работа дрона зависит от погодных условий и БК", – рассказал пилот БпЛА "Ворон".

Важно! Призываем по ссылке присоединиться к сбору на дроны для бойцов 66 ОМБ. Украинские военные нуждаются в беспилотниках, чтобы эффективно уничтожать врага.

Корреспондентка из Харькова добавила, что бойцы 66 ОМБ испытали уже множество беспилотников и шутят, что в будущем также хотят попробовать работать с дальнобойными дронами, чтобы поражать объекты на территории России.

Что еще известно об оружии украинского производства?